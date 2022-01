Sabato 29 Gennaio 2022, 07:30

«Ci ricandidiamo». Il capofacchino Sandro Rossi tenta il sesto mandato insieme al presidente del Sodalizio Massimo Mecarini. Quando si voterà ancora non è stato deciso per via delle restrizioni dovute al Covid, ma «entro febbraio» qualcosa di concreto dovrà esserci. La decisione è dovuta al fatto che in questi due anni di stop forzato non c’è stata la possibilità di formare le nuove leve, «quelle che dovranno sostituirci».

La testa del Sodalizio è pronta a riprovarci? «Credo di sì – dice Rossi - perché l’ultimo mandato non lo abbiamo svolto quasi per niente». Non c’è sentore di altri competitors, al momento. «Finora non se ne è parlato, anche perché non sappiamo ancora come poter votare, con le restrizioni non sappiamo bene come muoverci. Al momento è tutto campato in aria, ma penso che entro febbraio in qualche modo vadano fatte. Siccome la scadenza da statuto è tre anni, bisogna che questa storia vada avanti».

E’ ipotizzabile una votazione «forse a scaglioni, dobbiamo capire». C’è anche l’elezione per il nuovo sindaco, cosa chiedete ai candidati? «Di far passare la Macchina. Ma la prossima amministrazione – continua il capofacchino - dovrebbe avere un po’ più di attenzione verso il Sodalizio, sarebbe opportuno». Ovvero? «C’è intorno a Santa Rosa. Poi pare che, passata la festa, tutte le problematiche che incontriamo dobbiamo risolvercele da soli. Quindi un po’ più di collaborazione, non per noi, ma per la città».

Cosa è mancato ai Facchini in questi due anni di stop forzato, oltre al Trasporto? «Più che altro la presenza, il colloquio e il contatto con i viterbesi, il raccontarci tra noi le cose di famiglia. Questo ci è mancato, l’aspetto umano. Ci incontravamo a pranzo e cena e ci parlavamo, ora abbiamo dovuto lasciare da parte questi momenti».

In questi due anni avevano programmato la successione, ma non è stato possibile. «Senza la pandemia, se avessimo avuto la possibilità di fare il mandato pieno – conclude Rossi - avremmo voluto fare quell’accompagnamento alle nuove leve che dovranno sostituirci, come avevamo detto».