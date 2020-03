Viterbo, salgono a 6 i contagiati: medico ricoverato a malattie infettive

Ultimo aggiornamento: 17:02

Emergenza coronavirus, sale a 6 il numero dei contagiati a Viterbo. Si tratta di un medico il cui tampone ha dato esito positivo. L'uomo è ricoverato al reparto di Malattie infettive di Belcolle. Si tratta del secondo dottore infettato nel Viterbese: il primo è un infettivologo, fratello del docente dell'Unitus Danilo Monarca ricoverato alla Spallanzani.A renderlo noto l'Asl di Viterbo sulla pagina Facebook dell'assessorato regionale alla Sanità “Salute Lazio”. Inoltre, al momento risultano «120 persone in sorveglianza domiciliare» e «4 posti in più di terapia intensiva entro il 13 marzo» . I numeri della quarantena sono però destinati a salire, visto che tutti i cittadini della Tuscia tornati dal nord Italia nell'arco degli ultimi 15 giorni hanno l'obbligo di denunciarlo alle autorità e di rimanere isolati a casa per precazione, anche qualora non mostrassero sintomi influenzali.