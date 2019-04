A Viterbo la presentazione del libro “La prospettiva dell'assassino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà presentato sabato prossimo 13 aprile, ore 18, alla libreria Mondadori di Piazza della Rocca a Viterbo "La prospettiva dell'assassino", un libro di racconti editi da Il Seme Bianco e scritti da Fabio Marricchi, da anni collaboratore del Messaggero per l'area metropolitana di Roma. La relatrice dell'incontro sarà Benedetta Lomoni.Marricchi, che si è laureato alla Tuscia in Scienze della comunicazione, ha esordito pubblicando un racconto con Kellerman nell'ambito del premio letterario "Carta carbone" di Treviso dove è arrivato in finale. Un altro racconto lungo è arrivato in finale al premio letterario Zeno, a Salerno. Due suoi microracconti sono stati poi pubblicati in altrettante antologie da Giulio Perrone Editore."La prospettiva dell'assassino" rappresenta un esordio per Marricchi. Si tratta di nove racconti: il protagonista dell’ultima storia, che dà il titolo a questa raccolta, in un sottile gioco di immedesimazione si confronta con un giallo che sta leggendo e che parla di un femminicidio compiuto negli anni Cinquanta. La sua è una riflessione sull’amore, la gelosia, l’esistenza. Gli altri otto racconti seguono lo stesso filo conduttore: sono storie “minime” che parlano di solitudine, di crisi relazionali, di rapporti familiari complessi, ma anche di riscatto personale, di fiducia in se stessi e nei sentimenti autentici. I personaggi creati dalla penna di Fabio sono familiari, ci appartengono e in qualche modo ci tranquillizzano nella loro abdicazione a qualsivoglia forma di eroismo. Fanno parte di storie plausibili, farcite di realtà.Ci invitano a seguirli, ad ascoltare i loro patemi, a sederci con loro su una panchina rimanendo in silenzio, dividendoci amichevolmente la manciata di semi da lanciare ai piccioni. Nello stesso modo come sia verosimile, il mondo descritto nei racconti di Fabio è carico di complessità e di tensione, le storie scorrono ferventi di ritmo vitale, di domande profonde. Sembra che l’autore chieda preoccupato ai suoi personaggi, all’ossessivo “catalogatore”, alla ragazza “incantatrice di gabbiani”, al “lettore Walter” protagonista del racconto che da il titolo al libro, di trovare una soluzione alle loro angosce, magari non la migliore, ma che sia scevra di ulteriori conflitti, di folli colpi di testa.