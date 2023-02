Mercoledì 15 Febbraio 2023, 05:20

La Tuscia cala il tris. Fratelli d’Italia ne porta due in consiglio regionale: mister preferenze Daniele Sabatini (12.214) e l’outsider Valentina Paterna da Tarquinia (3.919). Ma quanto a persone che hanno scritto il suo nome sulla scheda, c’è anche l’uscente Enrico Panunzi (Pd), riconfermatissimo con 11.660.

Questo territorio ha concesso al neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca 66.410 voti, pari al 62,58 per cento. Il partito del premier Giorgia Meloni l’ha fatta da padrone con il 38,86 a livello provinciale (37.755 voti), che diventa il 41,09 a Viterbo città. Un dato che surclassa qualsiasi altro capoluogo in cui si è andati alle urne, non solo nel Lazio (quello che più si avvicina è Latina con il 32,25), ma anche in Lombardia. E i meloniani guadagnano ancora terreno rispetto alle politiche dello scorso 25 settembre, quando alla Camera avevano guadagnato il risultato record del 36,97 nella Tuscia e il 40,07 a Viterbo.

E gli altri? In ordine, il secondo partito della Tuscia è il Pd (21,92), poi Forza Italia (9,99), il Movimento 5 Stelle (6,76), solo quinta la Lega (6,46). Male Azione-Italia Viva (2,31), superata da lista civica Rocca presidente (3,70) e Udc (2,67).

Se il risultato personale aveva «commosso» Sabatini, Paterna non è da meno. Questo traguardo non se lo aspettava. «No - dice la neo consigliera regionale - perché è difficile prevedere come andrà il lavoro che hai svolto. Semini, ma non sai quello che raccogli. Ci speravo, sicuramente. E ci credevo, altrimenti non avrei neanche iniziato questo percorso». A Tarquinia Paterna ha raccolto 1.137 delle sue 3.919 preferenze complessive: ha battuto anche Sabatini, che qui ne ha avute solo 375, tanto per inquadrare l’entità dell’impresa. «Essendo la mia città so quello che ho costruito. Credo sia stata anche una questione di rapporti umani con le persone sul territorio. Speravo che venisse apprezzato il lavoro».

Un’affermazione, quella di Paterna, dietro alla quale si celano tanti fattori. «Credo sia stato un insieme di cose. Per Tarquinia sicuramente, come dicevo, i rapporti umani e il fatto che sia coordinatrice del circolo di Fratelli d’Italia, quindi molto si deve anche al partito». Però c’è un altro elemento: «Sono una persona molto semplice, credo che sia stato apprezzato anche questo». Le istanze da portare avanti in Regione per la Tuscia? «I problemi sono tanti. Una cosa che ho detto in ogni incontro e che ho a cuore è il discorso sulla sanità, anche perché purtroppo ho vissuto dei problemi in prima persona. Mi batterò molto per questo. E per tutte da rivedere, che sono tante». Amici e parenti hanno preso così l’elezione: «Sono felicissimi e increduli - conclude Paterna - siamo tutti ancora un po’ frastornati».