«Apriamo senza la minima certezza che ne varrà la pena ma non possiamo aspettare oltre». Da 70 posti, Massimo Meli titolare del ristorante ‘Lo Scorfano della Pentolaccia’, è passato a 30 scarsi. «10 dentro, una ventina, se va bene, fuori». Parla frettolosamente mentre accelera il lavoro di sanificazione. Ha deciso di aprire nel fine settimana, in linea con la maggioranza dei ristoratori della città.«Gli aiuti promessi non sono arrivati. Neppure della cassa integrazione si è visto un euro. Se avessi potuto sarei rimasto ancora a casa. Con 4500 euro di bollette tra vecchie e nuove, una famiglia e un’azienda da cui dipendono altre persone da mandare avanti il rischio va accettato». Menù più agile per venire incontro alla contrazione della capacità di spesa: «Le tasche sono vuote e l’offerta va ridisegnata», precisa.A far scattare la molla e spingere a bruciare le tappe, racconta Meli, le immagini delle lacrime di decine di imprenditori del mondo della ristorazione, costretti a chiudere senza neppure una possibilità. «Una chance che voglio darmi – spiega Meli – Se i risultati non arriveranno, valuterò soluzioni alternative, ma proverò. A 45 anni, dopo quasi 30 passati in questo mondo, reinventarsi non è facile. La stessa determinazione mi auguro la avrà il governo perché di promesse ne abbiamo sentite fin troppe»Con Meli anche Stefano Achilli dell’Hosteria Olio d’oliva, Giuliano Proietti dei Tre Re e Michele Schirripa del Lab: pronti a tornare al lavoro tra oggi e venerdì. «Al 99% ci saremo – spiega Achilli che su piazza c’è da 15 anni – è una crisi diversa, più difficile. C’è da combattere contro un avversario che ha tante facce. Mettiamo in campo ogni forza a disposizione».Ma c’è anche chi, come Laura Belli dell’agriturismo Giardini di Ararat a Bagnaia, punta diretto la data del due giugno. «Aprire e restare con le mani in mano è il peggior incubo per un ristoratore – spiega Belli –. Ci prendiamo qualche altro giorno per capire come si muove il mercato». Insieme ai ristoranti si riaccendono (alcuni stasera, altri domani) anche i locali della movida del quartiere San Pellegrino. Qui, la logica del distanziamento sociale rappresenta un potenziale fattore di rischio, soprattutto all'esterno.Per prevenirlo, allo studio ci sarebbero una serie di ipotesi tra cui l’impiego di vigili urbani e protezione civile. Esclusa, sembra, la possibilità di un controllo affidato a servizi di sicurezza a carico i titolari dei locali, reduci dalla crisi invernale post ordinanza oraria e gravati da 3 mesi di incassi zero. «Proviamo a ripartire - spiega Filippo Palumbo del MagnaMagna - la voglia non manca ma le prospettive non sono entusiasmanti».Tali da spingere qualcuno a restare chiuso, come il Blitz di Maurizio Ferri in via della Sapienza: «Per ora mancano le condizioni».