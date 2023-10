Viterbo, rimane chiusa in un ascensore: rimane intossicata dal fumo

Momenti di paura nella serata di oggi (9 ottobre) a pochi metri dalle mura cittadine di VIterbo. Intorno alle 19.30 a causa di un piccolo incendio, una donna straniera, nata nel 1986, è rimasta intrappolata in un ascensore al quarto piano di un edificio. La 37enne ha subito un'intossicazione da fumo a causa delle fiamme che hanno coinvolto la sala motore dell'ascensore. A dare l'allarme i residenti. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Belcolle per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente si tratterebbe solo di una lieve intossicazione.

L'incendio ha tuttavia causato una colonna di fumo che si è diffusa nell'edificio, creando paura tra i residenti e gli occupanti. Tuttavia, grazie alla pronta risposta delle autorità locali, tra cui i vigili del fuoco e le Volanti della polizia, l'incendio è stato rapidamente domato prima che potesse estendersi ulteriormente o causare danni significativi.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare le cause dell'incendio e stabilire se ci fossero problemi di manutenzione o altre circostanze che hanno portato a questa situazione pericolosa.