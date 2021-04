Un nuovo impianto di raccolta e trattamento rifiuti a Viterbo: project financing presentato in Comune

"C'è pronto in Comune un project financing per realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti a Viterbo". La notizia è stata fornita dal consiegliere comunale Alvaro Ricci (capogruppo Pd) nella seduta straordinaria di questa mattina sul temaimmondizia.

Il consiglio sta affrontando la tematica dei conferimenti straordinari nella discarica di Monterazzano, di rifiuti di Roma e altre province del Lazio, per le ordinanze della Regione in relazione alle emergenze in corso.

Sul project financing il sindaco Giovanni Arena ha replicato a Ricci: "C'è una bozza di proposta, ma è già stato espresso un parere negativo".

