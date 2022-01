I volontari ripuliscono la città, ma non basta. Dopo un mese e mezzo i rifiuti restano lì

Non basta che i volontari si sostituiscano ad una amministrazione comunale inefficiente, facendo le pulizie in città laddove è compito del servizio di raccolta dei rifiuti. Perché quando questo accade, a Viterbo purtroppo sempre più spesso, rischia di diventare un problema.

Come al Murialdo: lo scorso 4 dicembre, amministrazione Arena ancora in carica, i ragazzi di #ViterboCleanup si misero all'opera per ripulire il monumento più abbandonato della storia di Viterbo, la Fontana a Sfera realizzata a fine anni 80 dallo scultore Claudio Capotondi. I volontari hanno ripulito la vasca della fontana, da sempre deposito di ogni immondizia (bottiglie, legni, pezzi di mobili, plastica, vegetazione nell'acqua putrescente) e spazzato tutto intorno, dove è spesso complicato anche passare a piedi.

“Sette ore, tanti litri d'acqua, tanta melma, tanti rifiuti, tanta pazienza, tante risate, 3 pesci trovati e tante altre cose difficili da descrivere”, scrivevano quel giorno da Viterbo Clean up. Raccolto tutto e sistemato lì davanti per far portar via il “tesoro”, magari dagli addetti di Viterbo ambiente, passato un mese e mezzo - e le feste di Natale - il carico di rifiuti è sempre lì. In attesa della prossima pulizia straordinaria?