«Qui nessuno litiga con nessuno: non ce l’ho col sindaco, che è d’accordo con me. Il mio era uno sfogo». Un post su Facebook a tema rifiuti e le polemiche hanno iniziato a fioccare come a la neve a Natale. Perché a scrivere che il centro non si può presentare in quel modo ai turisti è stato l’assessore Marco De Carolis, che amministra in prima persona. «Io però ci ho messo la faccia», puntualizza. E a proposito: quella «patata bollente», come ha definito la delega il sindaco Giovanni Arena, Fondazione se la prenderebbe più che volentieri.

Partiamo dalla fine, dalla richiesta del capogruppo Gianmaria Santucci. Arena ha sempre sostenuto di non trovare qualcuno disponibile ad accollarsi i rifiuti, motivo per cui sono in capo a lui. Santucci però lo smentisce: « Al sindaco lo abbiamo detto: noi di Fondazione le idee su come fare le abbiamo, ci vuole uno che si metta al lavoro tutto il giorno e man mano che arrivano i problemi li risolva. Bisogna agire sull’oggi, perché per il nuovo appalto ci vuole tempo». Eppure il sindaco è convinto che questa rogna non se la prenderebbe nessuno. «Saremmo disponibili a ricevere la delega all’igiene urbana, ma vuole tenerla lui».

Di certo i problemi non mancano, se a sollevarli è pure un assessore. De Carolis ha postato le foto a San Pellegrino di decine di bicchieri vuoti lasciati ovunque, definendolo «uno spettacolo indegno» per una città a vocazione turistica. Ora allarga il discorso. «Viterbo negli ultimi 10 anni è cambiata – dice - il discorso dei rifiuti va rivisto. Io ho evidenziato un tema che non può essere più nascosto: se c’è un orario per la pulizia di quel quartiere che non è idoneo, va modificato. Ma non ce l’ho con il sindaco».

La delega però ce l’ha lui. «Non era rivolto a lui il post, comunque va presa una posizione. Io da assessore al turismo ci metto la faccia, il lavoro che faccio è quotidiano, pretendo che altri facciano lo stesso, ma credo che il sindaco sia d’accordo con me. Ci vendiamo come città turistica ma poi dobbiamo essere pronti a esserlo. Se vai a Firenze alle 9,30 fanno il secondo svuotamento su Ponte Vecchio. Qui sono anni che dico che questi orari non vanno bene. Alle 7,30 deve essere tutto pulito, tanto se metti 20 cestini su quella piazza, l’ignorante che sporca lo trovi sempre».

Chi è dunque destinatario del post? La gente commenta ribattendo che siete al governo della città. «L’amministrazione siamo noi, ne faccio parte anch’io. Se c’è l’erba alta la colpa è pure mia, non solo dell’assessore al verde. Io ci metto la faccia e sollevo un problema. Vediamo se ci sono le condizioni per modificare l’orario, altrimenti – conclude De Carolis - serviranno interventi straordinari».