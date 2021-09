Giovedì 2 Settembre 2021, 06:25

La squadra è pronta. La Camera di commercio di Rieti-Viterbo può ripartire. Dopo l’elezione del presidente Domenico Merlani alla guida del nuovo ente camerale dell’Alto Lazio, il consiglio ieri ha nominato i cinque componenti della giunta. La squadra è così composta: Domenico Merlani (presidente), Luigia Melaragni (Artigianato), Rino Orsolini (Industria), Mauro Pacifici (Agricoltura), Vincenzo Peparello (Commercio), Leonardo Tosti (Commercio).

«Con l’elezione dei membri di giunta e del collegio dei revisori dei conti – dice il presidente Domenico Merlani – la nuova Camera di commercio si avvia da oggi una nuova fase che ci vede più direttamente impegnati sul piano operativo attraverso scelte strategiche che aiutino le imprese dell’alto Lazio a salire sul treno della ripresa. In tal senso ringrazio i membri di giunta eletti per la loro disponibilità di fronte a una sfida tanto impegnativa quanto determinante per lo sviluppo del nostro territorio».

La Federlazio sarà rappresentata da Rino Orsolini e dagli altri due consiglieri Alberto Cavallari e Tiziana Governatori. «Un gruppo di lavoro forte e coeso - spiega la Federlazio -. I territori di Rieti e Viterbo hanno delle potenzialità enormi».

Due i rappresentanti della Coldiretti. In giunta il presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici, mentre in consiglio il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo. «Continueremo a lavorare - afferma Pacifici - per valorizzare la filiera agroalimentare e la tutela dei nostri territori che da sempre sono a forte vocazione turistica e ricchi di eccellenze». Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Risolo, per il suo ruolo in consiglio. «Siamo abituati a lavorare con grande spirito di squadra - spiega Risolo - ed è quello che continueremo a fare. Solo attraverso le sinergie che si creano in ambito istituzionale e tra gli organismi rappresentati dalle associazioni di categoria, è possibile raggiungere i risultati migliori per le realtà locali».

Per il settore dell’artigianato entra la segretaria della Cna di Viterbo e CivitavecchiaLuigia Melaragni. «Accogliamo con convinzione - afferma Melaragni -la sfida di realizzare la nuova esperienza istituzionale avviata con l’unione dei due enti camerali. Siamo fiduciosi». La squadra della Cna in consiglio camerale è composta, oltre che da Luigia Melaragni, da Enza Bufacchi, direttrice della Cna di Rieti, e dagli imprenditori Simone Bianchini, Rita Giovannelli, Daniela Lai e Patrizia Rocchetti.

Nominato il collegio dei revisori dei conti composto da: Paolo Levato (presidente), Sonia Perà e Nicoletta Sciammaneo.