Reddito di cittadinanza, la Finanza scopre 165 falsi beneficiari: hanno già incassato oltre un milione di euro

La Guardia di finanza, comando provinciale di Viterbo, ha eseguito diversi controlli sulla somme erogate per il reddito di rittadinanza. Dalle verifiche sono emerse ben 165 pratiche di beneficio attivate irregolarmente, per una somma complessiva di quasi 2 milioni di euro. Tutti i soggetti coinvolti sono stati denunciati.

Le indagini, eseguite anche attraverso l’utilizzo delle banche dati e in collaborazione info-investigativa con l’Inps, hanno portato a rilevare le 165 posizioni irregolari, accertando complessivamente percezioni indebite per un importo totale di oltre 1.174.000 euro.

La Finanza ha verificato che i beneficiari dichiaravano il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Benefici che sono riconosciuti ai nuclei familiari in possesso di requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno, reddituali e patrimoniali.

Ma nei casi sotto esame i beneficiari «omettevano informazioni obbligatorie in materia di redditi e patrimoni, ovvero attestando di essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa dal momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di erogazione».

Alcune irregolarità sono state rilevate dai numerosi controlli in materia di sommerso da lavoro che quotidianamente sono effettuati dalle fiamme gialle. I soggetti coinvolti, oltre ad essere stati denunciati all’autorità giudiziaria di Viterbo e Civitavecchia, sono stati segnalati all’Inps per la restituzione delle somme indebitamente percepite. Sono inoltre stati interrotti pagamenti futuri per oltre 630.000 euro.