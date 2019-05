Viterbo reagisce: manifestazione contro la violenza, adesioni all'iniziativa della Rete degli studenti

Ultimo aggiornamento: 11:47

«Abbiamo deciso di lanciare, come Rete degli Studenti Medi, una mobilitazione per domani sabato 4 maggio, un appello a scendere in piazza contro la violenza. Intendiamo manifestare contro il dilagare della violenza che popola la nostra quotidianità. La violenza che partiti come CasaPound hanno eletto a pratica politica aggregando attraverso rabbia e timori». La Rete degli studenti medi Viterbo scende in piazza domani alle 17 per manifestare contro gli episodi violenti che negli ultimi anni hanno coinvolto membri del movimento neofascista, culminati con lo stupro di pochi giorni fa.Numerose le adesioni per "Mai in silenzio": con i giovani scenderanno in piazza diversi sindaci, lo Spi Cgil, i Giovani democratici, MdP, l'Usb e Arci Viterbo. Gli studenti hanno esteso l'invito a tutti i Comuni con una lettera ufficiale. L'appuntamento è a piazza della Rocca alle 17 per un corteo che attraverserà le vie del centro.