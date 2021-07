Rapinano contanti e pistola a una guardia giurata, due banditi in fuga

Lunedì 12 Luglio 2021, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 20:05

Rapinano una guardia giurata alla Quercia e si danno alla fuga. Questa mattina, nella frazione di Viterbo, due uomini avrebbero disarmato un vigilantes in transito, per poi afferrare la borsa porta valori con oltre 40 mila euro in contanti. Poi hanno fatto perdere le proprie tracce a bordo di un auto.

Scattato l'allarme, immediate le indagini degli agenti della Questura che in poco tempo sono riusciti a mettersi sulle tracce dei due rapinatori. Identificata una delle auto sospette in un parcheggio, gli agenti hanno notato due uomini visti fuggire da una finestra nella zona di Ponte di Cetti, alle porte del capoluogo. Da una veirifca nell'abitazione gli agenti avrebbero trovato parte dei soldi.

Al momento un uomo, che potrebbere essere informato sui fatti perché proprietario dell'abitazione da cui i due sono fuggiti, è stato protato negli uffici della Questura per rispondere alle domande degli investigatori.

I due rapinatori invece sarebbero ancora in fuga. La polizia ha sequestrato anche due auto che risulterebbero esser state utilizzate dai rapinatori.