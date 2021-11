Colpo all’ufficio postale di Canino, condannati i rapinatori e 4 anni e 8 mesi al direttore

Colpo all’ufficio postale di Canino, condannati i rapinatori. Nel primo pomeriggio il gup del Tribunale di Viterbo ha emesso la sentenza, con rito abbreviato per 6 dei 7 imputati.

Rapina all’ufficio postale di Canino, Poste Italiane si costituisce parte civile

A finire davanti al giudice sono stati il 25enne Carloni Modesti, difeso dall’avvocato Luigi Mancini condannato a 5 anni, il 28enne di Marta Roberto Gallo, assistito dall’avvocato Giovanni Labate 4 anni di carcere. E ancora il direttore della filiale, Massimiliano Ciocia, difeso da Gianni Ceccarelli condannato a 4 anni e 8 mesi. A Domenico Palermo e Daniele Casertano, entrambi assistiti dall’avvocato Salvatore Orefice, le pene più alte: 5 anni e 8 mesi. Christian Lanari difeso dall'avvocato Samuele Se Santis 5 anni di reclusione.

Secondo la ricostruzione il 28 novembre 2020 un uomo, travestito da corriere, sarebbe entrato nella filiale delle Poste di via Garibaldi a Canino poco prima della pausa pranzo. E pistola in pugno si sarebbe fatto consegnare 200mila euro, custoditi nella cassaforte. Ma del bottino finora non è stata trovata traccia, a parte i soldi trovati a Ciocia.

