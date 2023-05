Rapina dal tabaccaio del centro all'ora di chiusura: via con l'incasso della giornata

Tabaccheria presa di mira da un rapinatore all'ora di chiusura. e' accaduto ieri sera in centro, in via Delle Fabbriche nel quartiere medievale. Poco prima delle 19 un uomo è entrato nel negozio, in cui al momento si trovava la proprietaria, e si è diretto di corsa alla cassa.

Dopo aver arraffato tutto il denaro, l’incasso della giornata, si è dincolato dal tentativo della donna di fermarlo ed è fuggito. Sul caso sono al lavoro i carabinieri del nucleo operativo del comando di Viterbo. Immediata la ricerca di tracce dell'uomo dalle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona.