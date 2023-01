Picchia e rapina uno straniero a piazzale Gramsci, fermato 43enne marocchino

Picchia e rapina uno straniero a piazzale Gramsci, nei guai 43enne marocchino. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Viterbo, dopo indagini immediate sviluppate nel corso della nottata, hanno individuato e denunciato un quarantatreenne marocchino. E' il sospettato per una violenbta rapina avvenuta nella serata di ieri in piazzale Gramsci.

I militari del nucleo operativo hanno ricostruito l'accaduto e ritengono che l’uomo ha aggredito, con pugni e schiaffi, un quarantacinquenne delloSri Lanka, sottraendogli uno zaino per poi allontanarsi a piedi. Poco dopo, in via Cairoli il marocchino è stato rintracciato dai militari e fermato: lo avevano trovato ancora in possesso dello zaino della vittima, a cui è stato restituito.