Viterbo, rapina finisce nel sangue: titolare jeanseria ucciso a sprangate nel suo negozio

Il cranio fracassato con una mazza, o un oggetto simile. Poi l'impronta di uno scarpone sulla testa. Un negoziante del centro di Viterbo, Norberto Fedeli di 70 anni, è stato trovato senza vita all'interno del suo negozio di abbigliamento. Per la polizia l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un tentativo di rapina finito male. L'uomo è stato trovato riverso a terra vicino alla cassa, in un lago di sangue.

Rapinano mini-market e prendono a bastonate il commesso: arrestati 4 stranieri



A dare l'allarme alcuni esercenti dei negozi vicini, insospettiti nel notare che le porte esterne del negozio fossero rimaste semichiuse. L'abitazione di Fedeli è contigua al suo negozio: la moglie della vittima, subito venuta a conoscenza dell'accaduto, ha accusato un malore.

LEGGI ANCHE Figlia sospesa, la madre va a scuola e prende a pugni la preside. Salvini: «Va arrestata»

E' tutto accaduto poco dopo le 13,30 quando Fedeli, titolare di uno dei negozi storici del capoluogo nel settore dell'abbigliamento - Fedeli Vogue è in attività dagli anni '70 - stava chiudendo il locale per la pausa del pranzo. Sul posto, appena dato l'allarme, sono arrivati personale del 118 e della polizia. Le indagini sono affidate alla Squadra mobile; subito dopo anche il magistrato di turno, la pm Eliana Dolce è arrivata in via San Luca per un sopralluogo.

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA