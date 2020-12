Rapina alle Poste di Canino, gli arrestati davanti al gip del Tribunale di Viterbo.

Canino, rapina all'ufficio postale: presi direttore e altri 9 viterbesi (anche un tifoso dei gialloblù)

Ieri mattina è comparso davanti al giudice Savina Poli il direttore delle Poste, Massimiliano Ciocia. Oggi invece toccherà a Daniele Casertano, Domenico Palermo e Christian Lanari.

Secondo l’accusa avrebbero pianificato il colpo del 28 novembre scorso, con tutta probabilità con l’ausilio di tre complici.

Nessuno dei 4 indagati, per cui è scattata la misura cautelare, avrebbe materialmente portato a termine la rapina. Ma l’avrebbero studiata a tavolino per farla fruttare al meglio.

Secondo la ricostruzione due settimane fa un uomo, travestito da corriere, sarebbe entrato nella filiale di via Garibaldi poco prima della pausa pranzo. E pistola in pugno si sarebbe fatto consegnare 200mila euro, custoditi nella cassaforte.

Un colpo facile e veloce. Le indagini, di carabinieri e Polstrada coordinate dalla Procura di Viterbo, sono partite immediatamente. E immediatamente hanno prima portato a 3 ragazzi, indagati a piede libero, in una macchina rossa e poi al direttore delle Poste Ciocia.

Quest’ultimo, fermato dai carabinieri, sarebbe stato trovato con 30mila euro in contati. La fetta di torta che gli sarebbe toccata dopo aver assunto il ruolo di talpa nella rapina.

Ieri davanti al gip l’indagato avrebbe ripercorso quanto già affermato agli inquirenti in fase di indagine.

Oggi invece la situazione potrebbe essere diversa.

Christian Lanari, quarantenne di Vetralla noto per essere un capo tifoso della Viterbese, comparirà, in video conferrenza con Rebibbia, insieme al suo avvocato Paolo Delle Monache davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. E con tutta probabilità si avvarrà della facoltà di non rispondere. Lanari è agli arresti in carcere in quanto considerato uno degli ideatori della rapina. Anche se a nessuno degli indagati, direttore delle Poste a parte, è stata trovata traccia dei soldi.

All’appello mancherebbe buona parte del bottino, che sembrerebbe essersi volatilizzata. Nonostante 170mila euro siano difficili da nascondere. Forse anche per questo nei prossimi giorni sarà depositato, da parte dei difensori, il ricorso al Tribunale della Libertà per chiedere un affievolimento della misura.

