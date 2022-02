La Questura si allarga,i naugurati i nuovi uffici

La Questura si allarga. Inaugurati ieri mattina i nuovi uffici in via Mariano Romiti 80. Nuovi locali e nuove modalità di accesso per passaporti, armi e licenze di polizia. Gli uffici si trovano al primo piano dello stabile dove già da tempo era ubicato l’ufficio immigrazione. Ma il look è completamente nuovo e più funzionale.

«Si tratta di un passo importante - ha spiegato il questore Giancarlo Sant’Elia durante l’inaugurazione - su cui abbiamo lavorato molto». Presenti all’inaugurazione tutti i principali dirigenti della Questura di Viterbo, il prefetto Giovanni Bruno, la commissaria del Comune Antonella Scolamiero. Presente anche il prefetto Clara Vaccaro, direttrice centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale della polizia e i rappresentati sindacali della polizia di stato.

A benedire i nuovi spazi, definiti dallo stesso questore San’Elia, molto più comodo e confortevoli, don Flavio Valeri, cappellano della polizia di stato di Viterbo. Gli uffici passaporti, armi e licenze di polizia saranno operativi da lunedì. Il cambio di indirizzo comporta anche un nuovo cambio di orari per il ricevimento degli utenti. In particolare: ufficio passaporti il lunedì dalle 9 alle 12 (solo ritiro); martedì e venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (previo appuntamento online da fissare attraverso l’agenda passaporti).

Ufficio armi: lunedì dalle 15 alle 18 e mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 (è possibile prenotare un appuntamento telefonando al numero 0761334570). Ufficio licenze di polizia: martedì dalle 9 alle 12.