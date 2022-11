Il pullman azzurro della Polizia incontra i ragazzi in piazza dei Caduti

Domattina, sabato 5 novembre, nel centro storico di Viterbo in piazza dei Caduti sarà presente il pullman azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula multimediale interattiva itinerante.

Sul mezzo gli agenti della sezione polizia stradale di viterbo saranno a disposizione dei bambini e dei ragazzi delle scuole della provincia e anche di tutti gli adulti che vorranno visitare il pullman.

Tutti i partecipanti all’iniziativa verranno coinvolti dagli operatori in momenti formativi nei quali, oltre ai consigli su come vivere in sicurezza l’ambiente strada, sarà possibile fare l’esperienza della distorsione visiva provocata dallo stato di alterazione alcolica, indossando appositi occhiali e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale.

Numerosi studenti appartenenti a diverse scuole secondarie del capoluogo hanno preannunciato la loro partecipazione all’iniziativa.