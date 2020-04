Viterbo, protezioni e mascherine: la task force dell’Università della Tuscia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza da Covid-19: arriva una task-force, targata Università degli studi della Tuscia, composta da docenti e ricercatori (ingegneri, fisici, biologi ed economisti), il cui obiettivo è fornire informazioni “puntuali, precise ed utili” in merito ai dispositivi di protezione per il contenimento del contagio.Il gruppo di lavoro si fregia dell’acronimo “I-Sum” (indicazioni e servizi unitus per le mascherine) e ha già attivato una mail di contatto (infomasks@unitus.it) e una pagina web dedicata http://www.unitus.it/it/unitus/i-sum/articolo/progetto-i-sum.Interlocutori privilegiati: le aziende del Viterbese intenzionate a riconvertire le proprie attività produttive per la produzione di mascherine filtranti, così come previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (“Cura Italia”), imitando le prime positive esperienze messe in atto dalla Dimar Group di Valentano e la Gruppo Forte di Orte.In modo specifico «il team – spiega il rettore Stefano Ubertini – guiderà gli interessati lungo tutto il percorso che porta alla produzione in deroga di dispositivi, fornendo informazioni relative alla scelta dei materiali e delle tecniche produttive, alle performance richieste e relativi test, al contesto normativo di riferimento, alla certificazione dei nuovi prodotti sviluppati».L’impegno di docenti e ricercatori nelle varie discipline è già orientato a dettare linee guida e procedure operative per lo sviluppo e certificazione di nuovi dispositivi di protezione anti Covid-19. Le aziende interessate potranno così ottenere servizi di caratterizzazione del materiale, test preliminari per stabilire l’efficienza di filtrazione dei materiali, prove di biocompatibilità (quali citossicità e genotossicità), test di irritazione e corrosione, analisi di sterilizzabilità dei materiali e di riutilizzabilità di mascherine filtranti.