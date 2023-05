Egiziano suicida in carcere, chiesto rinvio a giudizio per il procuratore capo Paolo Auriemma e la sostituto Eliana Dolce

Morte di Hassan Sharaf a Viterbo, chiesto il rinvio a giudizio per il procuratore capo Paolo Auriemma e la sostituto Eliana Dolce.

Dopo 5 anni dal decesso del giovane egiziano, morto suicida nel carcere di Mammagialla a Viterbo continuano a finire nel mirino della magistratori nomi. Non solo quelli che avrebbero avuto a che fare col giovane negli ultimi giorni di detenzione, ma anche quelli della magistratura viterbese che non avrebbe indagato a fondo sulle cause del decesso.

Il procuratore capo Auriemma e la pm Dolce sono indagati per rifiuto di atti d'ufficio (non svolsero indagini approfondite sulla morte violenta del giovane egiziano). A chiedere il rinvio a giudizio il Gip Angela Avila del Tribunale di Perugia.

Hassan tentò di togliersi la vita il 23 luglio 2018 mentre si trova in isolamento.

Con una corda di fortuna si impiccò alle grate della cella, dopo aver chiesto più volte aiuto agli agenti di guardia. E aver ricevuto in cambio un ceffone. Il suo gesto estremo gli costerà la vita: il ventenne muore una settimana dopo all'ospedale di Belcolle.

Ad accedere i riflettori sul decesso e sulle dinamica del carcere di Viterbo fu il Garante dei detenuti del Lazio e gli avvocati dei familiari del giovane, che fin dall’inizio hanno insistito nel dire che Hassan non solo non doveva finire in isolamento, ma non doveva trovarsi a Mammagialla.