«Andrea Landolfi non è in condizione di rispondere». Nel giallo di Ronciglione niente sembra essere certo. Ieri mattina la Corte d’Assise avrebbe dovuto ascoltare le parole dell’unico imputato per la morte della 26enne Maria Sestina Arcuri. Morta dopo un volo per le scale la notte del 3 febbraio a Ronciglione.

Il fidanzato, Andrea Landolfi, è accusato di omicidio e da oltre un anno è rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Avrebbe dovuto, e forse anche voluto, spiegare cosa successe quella domenica notte nella casa della nonna. Raccontare il legame con la fidanzata, spesso messo in dubbio dall’accusa, e spiegare ancora una volta che per lui è stata solo una terribile tragedia.

Ma così non è stato. Andrea Landolfi, trentenne ex pugile romano, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una scelta suggerita dai suoi difensori, avvocati Daniele Fabrizi e Serena Gasperini. «Il nostro assistito - hanno spiegato - non è in condizione di rispondere. Da quando è rinchiuso in carcere è sottoposto a una forte cura farmacologica. E’ disorientato e poco lucido.

Dai prossimi giorni inizierà un trattamento a scalare e la speranza è che nell’udienza del 24 febbraio sia nella condizione di sottoporsi all’esame». Pallido, tremante e con lo sguardo spento l’imputato ha confermato le parole dei suoi difensori. Prima del rinvio dell’udienza c’è stato spazio anche per due testimoni della parte civile. Due vicine di casa che avrebbero ascoltato voci e rumori provenire dalla casa della nonna di Andrea la notte della tragedia.

Capire cosa sia realmente accaduto però resta ancora tutto da capire. Spinta o caduta accidentale? Un dubbio non sciolto a cui potranno rispondere solamente i giudici della Corte d’Assise. Prossima udienza il 27 gennaio.

