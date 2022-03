Giovedì 10 Marzo 2022, 06:20

Nasconde un panetto di hashish nello zainetto di un’amica, ventenne di Montefiascone condannato a 2 anni di reclusione. Il 30 maggio del 2018 i carabinieri fermarono la comitiva di amici alla stazione dei bus del Riello, a Viterbo.

All’interno dello zainetto di scuola di una 15enne i militari trovarono un panetto da quasi cento grammi. Secondo quanto ricostruito a mettercelo sarebbe stato proprio l’imputato, noto per i suoi spacci tra Viterbo e Montefiascone sopratutto a ragazzi minorenni. «Non sapevo nulla della droga - ha raccontato la ragazza in aula - ero venuta a Viterbo insieme al mio fidanzato, che era molto amico dell’imputato. Sinceramente non ho visto chi ha messo l’hashish tra le mie cose. E non ricordo più niente perché ho voluto dimenticare quello che è successo. E' stato un periodo brutto che ho voluto rimuovere».

A spiegare la terribile giornata anche l’ex fidanzato 16enne che ha giurato di non aver niente a che fare con la droga. Entrambi sono stati scagionati e su di loro non pende nessuna accusa. L’imputato invece, che ha anche altri processi tra cui uno per sequestro di persona, è stato ritenuto responsabile del reato si spaccio a minori. «E’ indubbio - ha spiegato la pm Paola Conti - che tutta quella quantità non fosse per uso personale. E i testimoni ci hanno raccontato che l’imputato era solito spacciare a minorenni».

Il collegio del Tribunale ha condannato il ventenne a 2 anni di carcere e al pagamento di 6mila euro di multa.