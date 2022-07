Viterbo Pride, pacco per la sindaca Frontini con la bandiera arcobaleno: «La esponga sabato»

Viterbo Lazio Pride, c'è posta per la sindaca Chiara Frontini. Oggi è stato spedito un pacco tramite corriere, da recapitare in via Ascenzi, 1. All'interno c'è una bandiera arcobaleno, che il mittente spera di veder sventolare sabato, giorno in cui si svolgerà l'iniziativa. E insieme a questa c'è anche un bigliettino, sulla cui copertina campeggiano due donne in abito da sposa.

Questo il messaggio per il primo cittadino: «Gentile Sindaca Frontini - si legge - come saprà presto ci sarà il primo Pride a Viterbo. Un avvenimento importante per tutti i cittadini/e di questo Comune. Spero vedere la bandiera che rappresenta ogni diversità sul suo balcone». Firmato: E.D., ovvero Emanuela Dei.

Dei è stata sempre in prima linea per il riconoscimento dei diritti LGBTQIA+.