Maltempo, scatta l'allerta gialla per piogge e rovesci

Maltempo, la Protezione civile del Lazio ha diramato l'allerta gialla in regione per lunedì e le successive 24-36 ore. La previsione riguarda precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.



Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica. Le zone più colpite saranno i bacini costieri nord, bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, bacini di Roma, Aniene, bacini costieri Sud e bacino del Liri.

