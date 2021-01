Nuovo importante atto del progetto “100 volte Fellini” realizzato dai Rotary Club di Viterbo e Civitavecchia, dedicato al grande cineasta riminese nell’anno del centenario dalla nascita, patrocinato e finanziato dal Comune di Viterbo. Dopo il documentario (visibile al link https://youtu.be/lE8594K178Y e pubblicato anche in versione per non vedenti e non udenti https://youtu.be/MIDvuwbrLmo) sono stati ufficializzati i vincitori del concorso dedicato agli studenti del Liceo Artistico Orioli ed è partita la pubblicazione dei lavori per il premio del pubblico. Gli studenti dell’istituto hanno realizzato una serie di lavori, scegliendo tra la realizzazione di opere con varie tecniche, dal disegno al bozzetto, dalla scultura ai costumi, fino alla grafica digitale. Centinaia le proposte, tutte vagliate dalla giuria tecnica composta da un’artista, Lidia Bachis, e due professionisti del settore, gli scenografi Alida Cappellini e Giovanni Licheri. Ecco i vincitori e le motivazioni. Premio per il disegno ad Angelica Valente (3 A Scenografia) “Per la grande capacità espressiva, ottima la definizione delle luci e delle ombre. Pur copiando un’immagine fotografica esistente, l’autore ha dimostrato un ottimo uso della matita e del chiaroscuro”. Premio per l’interpretazione a Ginevra Oliva (5 A Scenografia): “Per la capacità con pochi segni di creare un racconto, un segno veloce e pulito. Svolgendo una ricerca su Fellini, attraverso una serie di schizzi in chiave fumettistica ha sintetizzato l’opera del Maestro”. Premio per la grafica a Sofia Ceccarelli (5 B Grafica): “Ha capito il concetto di comunicazione, scegliendo di mettere in evidenza la creatività, l’ironia e la fantastica galleria dei personaggi dell’opera di Fellini e quindi la chiave di lettura di una eventuale mostra a lui dedicata. Sintetico, efficace, moderno e di facile lettura”. Premio per il bozzetto a Giulia Andreini (4 B Scenografia): “Perché ha cercato di riprodurre in un bozzetto un’immagine personalizzata del film, provando a reinterpretarla anche attraverso il gusto del colore”. Gli studenti saranno premiati in presenza a scuola, appena torneranno in aula, e riceveranno un abbonamento alla rivista “Scenografia & Costume”. Riconosciuti dei premi per gli tre studenti “speciali” che, con i propri lavori, hanno dimostrato una grande capacità espressiva e comprensione dell’argomento.

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA