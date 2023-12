Viterbo, premiati all'Unitus tre neo laureati in agraria

Assegnati i premi Acli terra del Lazio all’università della Tuscia. I riconoscimenti sono andati ad un neolaureato di Viterbo e due della provincia di Frosinone che hanno presentato tesi sull’innovazioni in agricoltura. La cerimonia si è svolta nell’aula “ Pacifico Perone” della sede del Polo di Agraria dell’Unitus di Viterbo. I tre premiati tutti laureato nel 2022, si sono distinti per la capacità di ricerca ed innovazione nel settore rurale e ora sono impegnati nel dottorato di ricerca nella facoltà di scienze agrarie e ingegneristiche.

E’ stata la prima edizione del premio di laurea Acli Terra-Unitus, che è nata dall’incontro e dalla fruttuosa collaborazione tra Acli Terra Lazio e l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo: “L’obiettivo è stato centrato, - ha detto l presidente di Acli Terra Massimo De Simoni - come dimostrano i titoli delle tesi valutate e selezionate dalla commissione presieduta dal professor Varvaro”.

Prima classificata è stata la tesi magistrale dal titolo ‘Riqualificazione del mercato dell’olio di sansa di oliva: possibili utilizzi alternativi all’uso alimentare, come contributo allo sviluppo dell’economia circolare’ elaborata dalla dottoressa Elisa Cioccolo di Viterbo nell’ambito dell’insegnamento di Scienze agrarie e ambientali.

Seconda classificato il dottor Luca Marrone di Sora. Terza classificata la dottoressa Chiara Fabrizi di Veroli. Il Rettore Stefano Ubertini ha sottolineato nel corso della consegna dei riconoscimenti l'importanza della collaborazione di Unitus con Acli Terra per lo sviluppo dell'innovazione in agricoltura con una realtà di rappresentanza e tecnica del mondo rurale e per diffondere ulteriori informazione tra gli studenti.

“ In questa maniera – ha concluso – stimoliamo i giovani ad impegnarsi in questo settore che ha per noi un aspetto fondamentale. Il futuro dipende dall’agricoltura e tutto passa attraverso i giovani” “ Un’edizione – ha concluso De Simoni - realizzata grazie al fondamentale contributo dell’Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo del Lazio) ed al sostegno di Acli Terra e del suo presidente nazionale Nicola Tavoletta per il decisivo apporto di carattere organizzativo”.