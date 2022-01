Mercoledì 5 Gennaio 2022, 06:55

Ben 3.857 positivi nella Tuscia. Non una sorpresa ma un rimbalzo atteso. Il numero monstre dei contagi registrati ieri è oltre il doppio di quanto sinora toccato: stralciato il precedente record di 248, l’asticella è salita a toccare quota 634.

Un dato ipotizzabile per diversi fattori. Innanzitutto, i sanitari fanno notare che nei giorni scorsi i casi scoperti in provincia – seppur più alti rispetto alle settimane precedenti – erano comunque inferiori rispetto al resto del Lazio. Inoltre, dal 30 dicembre è cambiato il sistema di conteggio. In conseguenza dell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nicola Zingaretti, da fine anno basta un test antigenico per essere considerati positivi.

Superata la necessità di una conferma tramite il molecolare – che, tranne per pochissimi laboratori privati autorizzati, è monopolio pressoché assoluto dei drive in pubblici – il piatto della bilancia si è completamente ribaltato. Prima, per la stragrande maggioranza, erano le stesse strutture della Asl a possedere in prima battuta i dati dei positivi accertati. Ma ora è l’inverso: la massa principale dei contagiati passa per farmacia e laboratori privati che non sempre comunicano le positività in tempo reale all’azienda sanitaria o le inseriscono nei data base della Regione.

Come pertanto annunciato nei giorni scorsi dal Messaggero, questo riallineamento dei dati era destinato a verificarsi, con conseguente aumento delle positività. Per rendere l’idea, delle oltre 600 infezioni comunicate ieri dal bollettino aziendale circa un terzo sono riconducibili ai test dei cinque drive in presenti in provincia, mentre la fetta maggiore proviene proprio dai privati, laboratori e farmacie che siano. L’estrema difficoltà di conteggio e allineamento delle informazioni ne è l’effetto principale. Per i prossimi giorni, i sanitari si attendono ulteriore incremento della curva pandemia come lascia supporre la continua corsa ai tamponi, senza però allarmismi: il tasso di ospedalizzazione resta sotto controllo. Sono 23 i ricoverati: 20 a Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva.

Al di là delle procedure, la fotografia è quella di un virus che – spinto dall’estrema contagiosità della variante Omicron – sembra però inarrestabile. Ieri colpiti 54 comuni su 60: 149 casi a Viterbo, 35 a Soriano nel Cimino, 33 a Civita Castellana, 30 a Nepi, 26 a Orte, 22 a Vetralla, 21 a Montalto di Castro, 18 a Canino, Gallese e Vignanello, 16 a Tarquinia, 13 a Canepina e Fabrica di Roma, 12 ad Acquapendente, Monterosi, Vasanello, Vitorchiano, 11 a Ronciglione, 10 a Blera, Corchiano e Valentano, 9 a Caprarola, Montefiascone e Vallerano, 8 a Cellere, Grotte di Castro, Sutri, 7 a Capranica e Castel Sant'Elia, 6 a Onano, 5 a Bagnoregio, Carbognano, Faleria e Graffignano, 4 a Gradoli e Villa San Giovanni in Tuscia, 3 a Bolsena, Capodimonte, Civitella D’Agliano, Piansano e Proceno, 2 a Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Bomarzo, Farnese, Oriolo Romano e Tuscania, uno a Bassano Romano, Calcata, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Monte Romano e Vejano.

Registrato anche il decesso di una 82enne di Tarquinia che era ricoverata a Belcolle.