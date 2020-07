Piscina, in Comune affonda il nuovo centro federale: la maggioranza perde altri pezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano appena in 17, compreso il sindaco Giovanni Arena. Troppo pochi per approvarealla piscina comunale. E così oggi pomeriggio per due volte è mancato il numero legale: seduta deserta e tutto da rifare.All'appello per la maggioranza sono mancati Vittorio Galati (Lega), Isabella Lotti (Forza Italia), Gianmaria Santucci e Sergio Insogna (Fondazione). Mentre gli ultimi due sono sempre stati critici sul tema, quindi potevano essere classificabili alla voce "voto tutt'altro che sicuro", Galati e Lotti hanno di fatto inabissato le speranze del sindaco.Arena aveva infatti puntato tutto sulla nascita del centro federale, facendo quasi un referendum su di sè, sempre sicuro che al momento opportuno i numeri ci sarebbero stati. E invece all'atto pratico è stato colpito e affondato: in parte dalla sua stessa maggioranza, in parte dall'opposizione, che dopo una lunga battaglia in aula ha fatto mancare il numero legale.