Picchia i genitori ultra 70enni, in manette un uomo di Viterbo

Picchia gli anziani genitor, finisce in manette un 38enne. Continua l’attività della polizia di Viterbo che, con la Squadra mobile, ha recentemente eseguito due misure cautelari nell’ambito di indagini inerenti episodi di maltrattamenti in famiglia, minacce, lesioni e stalking.

Nei giorni scorsi è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo di 38 anni, originario della provincia di Napoli ma residente a Viterbo, indagato per “maltrattamenti verso familiari e conviventi” e “lesioni personali aggravate”, commessi sul padre 60enne e della compagna di quest’ultimo, di 75 anni.

Il 5 febbraio, invece, la Mobile di Viterbo ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, ancora con braccialetto, per un uomo di 42 anni, originario della provincia di Palermo ma residente a Viterbo, indagato per “maltrattamenti verso familiari e conviventi” e “atti persecutori” ai danni della ex compagna, viterbese di 25 anni.

L’attività investigativa scaturisce dalla denuncia dalla ragszza, che riferiva dei maltrattamenti subiti ad opera dell’uomo dopo che la relazione era stata interrotta per volere della donna. Ma l'uomo non accettava la fine della relazione.

