Sabato 19 Marzo 2022, 06:45

Addio alla riqualificazione del palazzo di Donna Olimpia. L’impresa che aveva presentato il project financing da 10 milioni di euro ha rinunciato. «Avevamo espresso le nostre perplessità: questo è il flop dell’ex assessore e candidata a sindaco Laura Allegrini, che lo aveva annunciato in grande stile», secondo il segretario di Azione, Giacomo Barelli. Il perché del ritiro lo spiega la commissaria Antonella Scolamiero: «Se non avessero fatto la revoca, avrei preso io un altro provvedimento».

Del piano di recupero si parla da anni, la proposta era stata presentata dalla K2 Costruzioni srl di Bracciano nell’estate del 2019. Esattamente due anni dopo la giunta aveva deliberato l’interesse pubblico, ma la pratica si è arenata in commissione immediatamente, lo scorso settembre, dopo le perplessità del presidente della commissione Paolo Muroni, del capogruppo del Pd Alvaro Ricci e dello stesso Barelli. Che adesso attacca Allegrini: «Dal grande successo – dice – si è arrivati al boomerang. E’ il grande flop della candidata di Fratelli d’Italia: la riqualificazione del palazzo di Donna Olimpia non si fa più. Noi ci eravamo accorti che qualcosa non andava».

Cento posti letto, 57 camere, housing sociale, ma anche ipotesi di hotel residence e campus studenti, con 370 metri quadrati riservati al Comune per gli uffici: di questo si era parlato in commissione, ma anche in conferenza stampa di sindaco e giunta. Ora invece «c’è la fine ingloriosa: era tutta fuffa – continua Barelli - e Allegrini non si è accorta delle criticità. Avevo espresso riserve sui requisiti e sulla mancanza di alcuni documenti come le fideiussioni. Ha venduto fumo. Se la stessa superficialità che l’ex assessore ha dimostrato sui soldi finti del project l’avesse sui fondi veri che arriveranno del Pnrr, non immaginiamo cosa potrebbe accadere. Sarebbe comunque interessante capire quali sono stati i motivi che hanno portato al ritiro».

Questo lo spiega bene il commissario straordinario, senza troppi giri di parole. «Mancavano degli elementi – commenta Scolamiero – la ditta non aveva tutti i requisiti richiesti». Se ne sono accorti solo ora, da soli? «Se non avessero fatto la revoca avrei preso io un altro provvedimento». Non è finta però. «C’è un’altra proposta, ma è una scelta strettamente politica che farà il prossimo sindaco. A me interessa sistemare le cose e che tutto sia fatto bene. Non so se siano gli stessi sotto altre spoglie o meno – conclude il commissario - ma non la prendo neanche in considerazione: non spetta a me decidere».