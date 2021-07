Belcolle, installata la tensostruttura per chi resta in attesa al pronto soccorso

Giovedì 8 Luglio 2021, 07:25

L'azienda sanitaria di Viterbo lo aveva annunciato la scorsa settimana, chiedendo agli utenti di pazientare ancora qualche giorno. E ieri mattina finalmente il tendone è stato montato. La struttura, installata all'esterno del Pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle, offrirà riparo dal sole implacabile in queste giornate di grande caldo ma anche dalla pioggia, quando arriverà.

Una soluzione per rendere meno disagevole l'attesa ai parenti che accompagnano un loro caro nel reparto delle emergenze e che. a causa delle disposizioni contro il Covid-19, non possono stazionare nella sala d'attesa, di recente rinnovata- Finché, quindi, la pandemia non sarà superata in modo da poter ripristinare le precedenti regole di accesso, i familiari avranno un riparo.

Nei giorni scorsi, una utente aveva lamentato la lunga attesa sotto il sole e subito la Asl aveva specificato che l'acquisto di una tensostruttura era già stato deliberato.