Ordine avvocati, frattura interna: si è dimesso il presidente Prosperoni appena eletto

Ordine degli avvocati di Viterbo, si è dimesso il presidente Marco Prosperoni. Una scelta comunicata questa mattina al consiglio, che ha accettato le dimissioni da presidente e da consigliere. Prosperoni era stato eletto solo 5 mesi fa.Segno evidente di una spaccatura all'interno dell'Avvocatura.



Entra in consiglio l'avvocato Giuliano Nisi, risultato secondo dei non eletti. Nominato all'unanimità come nuovo presidente Stefano Brenciaglia; come segretario Caterina Boccolini, confermando consigliere tesoriere Claudia Caporossi.



«Il presidente, il consiglio tutto e il personale - si legge nella nota dell'Ordine - esprimono un particolare e sentito ringraziamento a Marco Prosperoni per l'attività sino a oggi svolta, nell'interesse dell'Ordine e a tutela dell'avvocatura viterbese, specie in questo ultimo periodo di grave emergenza sanitaria».