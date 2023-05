Giovedì 4 Maggio 2023, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 10:13

«Prima di pensare ad una proroga oraria per i locali notturni l’amministrazione ci spieghi qual è il suo progetto per il centro storico e San Pellegrino. Vogliamo sapere in quale direzione si sta decidendo di andare». Per i residenti, la richiesta di una modifica al patto della notte presentata nei giorni scorsi dai rappresentanti del commercio (e la sua eventuale approvazione) sarebbe non solo «un passo indietro significativo», ma un errore che rallenterebbe, e non poco, il progetto di «Viterbo città turistica, una linea che pure, con la candidatura del capoluogo a città europea della cultura 2033, sembrava essere nei desideri dell’amministrazione».

Un’incompatibilità di fondo tra intenzioni (promesse) e fatti che se non sarebbe uno tradimento poco ci manca. Le conseguenze immediate: «vedere trasformato il quartiere identitario della città in un luogo deputato alla movida» con effetti pesanti sia sulla popolazione residente, «molti negli anni se ne sono andati dal centro storico perché esasperati dai continui disagi notturni», sia sull’immagine stessa della città e sul suo sviluppo futuro.

«Una proroga oraria alle 2 creerebbe caos almeno fino alle 3 diventando così magnete, magari, per gang o per persone di vario genere per l’ultimo bicchiere della nottata - spiegano -. Qual è la connessione tra la città d’arte e turistica con la situazione che si andrebbe a creare nel cuore fragile e prezioso della città?». Una posizione che non punta in maniera diretta contro i gestori, con i quali il clima di collaborazione è cresciuto negli ultimi anni, quanto verso problemi strutturali legati al controllo: «che non sarebbe possibile e realistico in maniera capillare, soprattutto ad un orario così centrato nel cuore della notte, in strade buie».

Sulle difficoltà derivanti dagli effetti della malamovida, responsabile in parte degli atti vandalici e dei danneggiamenti, dai vasi spaccati alle latrine a cielo aperto, le denunce da parte dei residenti negli ultimi anni non sono mancate.

La soluzione, in attesa di proposte di altra natura, resta quella di mantenere il vincolo orario deciso in origine: «le regole attuali restano un buon risultato da continuare, la movida è possibile, con piacere ma fino alle 01.00, magari anche d’inverno, orario che democraticamente, rispetta “luogo”, commercio, studenti, residenti, strutture ricettive e quella visione di città turistica che, almeno nel quartiere medievale, dovrebbe rispettare l’equazione turismo=cultura invece che esclusivamente quella di turismo=commercio che potrebbe essere sviluppata meglio in altre zone della città».

«La nostra visione per il quartiere resta quella di un luogo abitato, della cultura, dell’artigianato legato al territorio», aggiungono. «Capiamo il valore propagandistico immediato di un cambiamento del cosiddetto “Patto della notte” ma speriamo che l’amministrazione non guardi al “bersaglio” come obiettivo principale, ma comprenda la complessità degli argomenti trattati, dalla sociologia urbana, all’urbanistica, all’economia».