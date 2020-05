Viterbo, cambia la Ztl: stop alle auto dal venerdì alla domenica e tutte le sere dal lunedì al giovedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zona a traffico limitato in centro, dal 29 maggio (ma la data non è ancora ufficiale) scattano le novità. Torna lo stop alle auto dal venerdì alla domenica, festivi compresi, e la sera, dal lunedì al giovedì. La ztl non sarà attiva, pertanto le auto potranno circolare, dalle 6 alle 19 dal lunedì al giovedì e dalle 6 alle 10,30 dal venerdì alla domenica (festivi compresi). I varchi di accesso si trovano in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all'altezza di via Sant'Antonio) e sul ponte di Paradosso.Al momento il Comune sta predisponendo la segnaletica fissa e l’accensione del display luminoso nei nuovi orari, all’ingresso dei varchi. Il sindaco Giovanni Maria Arena, che già nei scorsi scorsi aveva preannunciato il provvedimento, racconta: «Questa mattina la giunta ha approvato la delibera che consente, in via sperimentale, la rimodulazione degli orari di un'importante zona del nostro centro storico. Parliamo di via San Lorenzo e di tutta la parte medievale. Questo provvedimento - continua - va di pari passo con la concessione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che non ne beneficiavano o dell'ampliamento dello stesso per chi già ne usufruiva».L'assessore al Centro storico e alla viabilità, Laura Allegrini, sottolinea lo spirito dei nuovi orari: «L'emergenza sanitaria - ha spiegato - ha danneggiato pesantemente molte categorie economiche. Noi amministratori abbiamo il dovere di agevolare questa ripartenza. Il centro storico ha bisogno di grande attenzione. Questo provvedimento, insieme a quello dell'occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti, vanno proprio in questa direzione».