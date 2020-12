Omicidio Fedeli, l'imputato Micheal Pang condannato a 25 anni e sei mesi di carcere

Omicidio Fedeli, Micheal Pang condannato a 25 anni e sei mesi di carcere. E' arrivata pochi minuti fa la sentenza per l'omicidio del commerciante viterbese Norveo Fedeli. L'unico imputato, il ventennne americano Micheal Aaron Pang, è stato condannato dalla Corte d'Assise del tribunale di Viterbo a 25 anni e 6 mesi senza le aggravanti.

Il 3 maggio del 2019 poco prima della chiusura pomeridiana del negozi viene ritrovato il cadavere del settantenne in una pozza di sangue, all'interno del suo negozio di jeans in via San Luca. A colpire ripetutamente Norveo Fedeli con uno sgabello il ventenne Pang, che sarà rintracciato solamente il giorno dopo a Capodimonte sul lago di Bolsena.

Pang era accusato non solo di omicidio aggravato dalla crudeltà ma anche di rapina. Per la Procura avrebbe ucciso il commerciante perché non riusciva a pagare vestiti che aveva scelto più volte. Per questa ragione la sostituto procuratore Eliana Dolce aveva chiesto l'ergastolo, mentre la parte civile, avvocato Fausto Barili, un milione di euro di risarcimento.

La difesa, avvocato Remigio Sicilia, durante la discussione ha invocato la legittima difesa.

