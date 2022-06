Viterbo, i nuovi positivi al Covid crescono del 13%: è record in Italia

Viterbo maglia nera per l'aumento dei contagi da Covid-19. Un trend in controtendenza rispetto a quanto si sta registrando nel resto d'Italia. Negli ultimi sette giorni a livello nazionale sono calati i nuovi casi (-23,7%), i decessi (-16,6%), le terapie intensive (-13,3%.) e i ricoveri ordinari (-17,9%).

Solo in due province in tutto il Paese sta accandendo l'esatto opposto: a Catania, dove l'aumento dei positivi è del 9,9% e, appunto, Viterbo. La provincia detiene anzi la prima posizione con un incremento del 13,3%. A rivelarlo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 25-31 maggio 2022, rispetto alla precedente. Al livello nazionale, restano comunque in discesa gli attualmente positivi (679.394 contro 810.021) e le persone in isolamento domiciliare (674.025 contro 803.495).

Gli ultimi dati rilasciati dalla Regione Lazio e relativi alla giornata di ieri parlano di 535 nuovi casi nelle provinice (Roma esclusa): nella Asl di Frosinone: sono 125 i positivi ulteriori, senza alcun decesso; nella Asl di Latina: sono 207 i nuovi casi e sempre zero decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl di Rieti: si sono riscontrati 77 contagiati in più e decesso, mentre l'azienda sanitaria di Viterbo ha segnalato 126 nuovi casi e due ulteriori decessi.

Se si tratti di un caso o di una tendenza al rialzo della curva pandemica nella Tuscia è ancora troppo presto per dirlo: al momento, i numeri e i trend analizzati da Gimbe suonano però come un campanello d'allarme rispetto a un virus che continua a circolare, nonostante ormai la soglia di attenzione tra i cittadini si sia notevolmente abbassata. Basti considerare che di mascherine in giro, complice il caldo record, se ne vedono sempre di meno.