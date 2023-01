Domenica 22 Gennaio 2023, 05:30

Tutte le forze in campo. E in campo con tutte le forze. La prima ondata di neve e ghiaccio ha messo alla prova l’organizzazione della “macchina Frontini” anche su questo fronte. Oliata con la giornata d’esordio, aggiustata in corsa con la seconda. Tanto che al piano d’intervento ordinario (68 strade principali nel capoluogo e 26 nelle frazioni) sono state aggiunte altre come strada Palanzana, Cuculo, Respoglio e altre.

La sindaca Chiara Frontini sta seguendo la situazione anche sui social: è proprio da qui che sono arrivate informazioni utili a implementare il raggio d’azione. «Dopo il primo giorno - dice - abbiamo integrato il piano con le vie che normalmente nei piani esistenti erano escluse e dove abbiamo riscontrato segnalazioni, come via del Cuculo e strada Palanzana». I mezzi di palazzo dei Priori hanno coperto queste vie. Ma in campo sono presenti anche cinque associazioni, una ventina di persone con 5-6 mezzi spargisale: ProCiv Tuscia a San Martino, Associazione nazionale carabinieri al Barco, Cappuccini, centro storico e Pilastro, Anpana al Pilastro e nel Centro Storico, Confraternita della Misericordia a Grotte Santo Stefano e frazioni, Roccalvecce, Sant’Angelo, Vallebona, quartieri Santa Lucia e Santa Barbara, Gruppo comunale volontari Protezione civile a Villanova, Paradiso, Ellera, La Quercia e Bagnaia.

Lo stesso piano è previsto per oggi. Si interviene secondo necessità dando priorità a scuole, uffici pubblici, farmacie e studi medici. A disposizione della Protezione civile circa 9 tonnellate di sale, ma si attinge anche al magazzino dei lavori pubblici. Domani si busserà alle porte della Regione per avere ulteriori forniture. Regione che comunque sta provvedendo con la distribuzione di sale a città e paesi più a rischio.

Ogni associazione - a parte l’Anpana che ha una sola squadra di volontari - esce con 2 o 3. A queste si aggiungono le imprese, due persone su ogni mezzo, con ognuna circa 45 quintali di sale. «Stiamo monitorando costantemente la situazione - continua la sindaca - e il protocollo di allerta è attivato, con base al comando di polizia locale e una stretta collaborazione tra gli uffici dei lavori pubblici e la polizia locale stessa, insieme alla protezione civile». Il rischio neve oggi è più alto, quindi «tutti i mezzi e il personale - conclude Frontini - sono allertati in caso di peggioramento della situazione per attivarsi sul campo». Se venerdì qualche critica c’era stata, ieri sui suoi social sono comparsi solo apprezzamenti.