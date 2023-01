Venerdì 13 Gennaio 2023, 05:30

“E’ stato un Natale in crescendo. Non significa che tutto è stato perfetto, alcune cose si possono migliorare, ma ogni cambiamento richiede di un periodo di transizione”. Niente rimpianti guardando indietro. Anzi. “Rivendichiamo tutte le scelte”.

Festività alle spalle, l’amministrazione Frontini tira le somme. I numeri sono stati illustrati ieri dalla sindaca, accompagnata da giunta e consiglieri del patto civico. Gli stand di Tuscia in Bio al Sacrario hanno fatturato 180mila euro. “Un risultato eccezionale, al di là di ogni aspettativa – ha dichiarato l’assessore al Commercio Silvio Franco -. La spesa da parte del Comune è stata di 13 mila euro: per ogni euro investito ne sono tornati 14 in termini di movimento economico sul territorio. Il mercatino è stato un moltiplicatore”. Franco ha anticipato il bis per il 2023. “Studieremo un meccanismo di rotazione in modo che ci siano sempre operatori in piazza”.

Bene secondo Franco anche l’evento commerciale prenatalizio “Non chiamatela notte bianca”. “Iniziative di questo genere è sempre meglio farle che no, anche se riescono meglio d’estate". Connesse alla notte bianca c’erano l’apertura straordinaria del Museo dei Portici: “Cinquanta i viterbesi che ne hanno approfittato”. E la visita alle fontane: “150 partecipanti”.

Soddisfatto dei numeri della cultura l’assessore Alfonso Antoniozzi, a partire dall’Unione: “L’obiettivo era far vivere il teatro. Abbiamo avuto in totale 16 alzate di sipario. Spettacoli a giorni alterni. Sei sold out e quasi 5mila spettatori: +88% rispetto al 2021 e +25% rispetto al 2019”. Bene anche le iniziative fuori Unione: 12, di cui 4 hanno fatto il tutto esaurito. “Una offerta per tutti i gusti”.

La sindaca si è soffermata sulla pista di pattinaggio, “con ingressi incrementati del 24%, in totale 6200 ”. In 3800 hanno festeggiato il capodanno in piazza. Piene al massimo o quasi, piazza Fontana Grande (1720) e Repubblica (1400). Un po’ meno San Faustino: 700 persone. “Ma lo riteniamo comunque un successo, l’importante era far capire che puntiamo su quella parte della città”. Una fotografia sul parcheggio al Sacrario: Francigena durante le feste ha incassato 117 mila euro (+2% rispetto al 2021). L'opposizione però non è dello stesso avviso e ieri ha chiesto un consiglio straordinario.