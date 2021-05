E' di Viterbo la donna trovata semicarbonizzata nel Napoletano. Sarebbe dovuta tornare oggi dalla figlia

Viveva tra Viterbo e la provincia di Napoli Ylenia Lombardo, la donna di 33 anni trovata ieri semicarbonizzata

nell'abitazione - nella foto sotto l'esterno - di San Paolo Bel Sito (Napoli).

La donna sarebbe stata prima picchiata e poi accoltellata dal proprio assassino, secondo quanto emerge dalle prime indagini. Per l'omicidio è stato fermato un 36enne di San Paolo Bel Sito, già noto alle forze dell'ordine ed in cura presso un centro di igiene mentale a Nola

La ragazza, che risiede con i genitori e la figlia di 8 anni al quartiere Carmine di Viterbo, proprio oggi sarebbe dovuta partire dalla Campania di buon'ora per tornare a Viterbo a trovare la figlia e la mamma. Ma quel viaggio la giovane non lo hai mai fatto.

Dai vicini Ylenia è descritta come una donna riservata. A San Paolo era giunta da poco meno di un anno. Originaria della provincia di Avellino, Ylenia lavorava come collaboratrice domestica e come badante. L'unico diversivo che aveva era quello di trattenersi per qualche minuto, dopo il lavoro, nella piazza antistante la chiesa di San Paolo, vicino alla casa di via Ferdinando Scala dove ha trovato la morte.

L'allarme è scattato poco dopo le 18 di ieri quando dalla casa di Ylenia alcuni vicini hanno visto uscire del fumo nero. Le fiamme stavano divorando suppellettili e arredamento dell'abitazione che si trova al piano terra e che affaccia nel cortile interno di un vecchio palazzo. Spente le fiamme, gli investigatori hanno fatto la macabra

scoperta. Il corpo di Ylenia era già semicarbonizzasto.

