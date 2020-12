Musica per aiutare le terapie intensive: in Future kids c'è il montefiasconese Ricci al sassofono

Imprenditore per professione, musicista per passione. Giuseppe Ricci, 43enne di Montefiascone, è il proprietario di Manzi Petroli, azienda specializzata nella vendita di carburanti. Ma il suo tempo libero lo trascorre con il suo amato sax. «Vado a scuola e continuo a studiare. C'è sempre da imparare», racconta. Sin da bambino, il suo passatempo preferito è suonare. E lo fa con ogni oggetto gli capiti sotto tiro. Fino al colpo di fulmine con quello strumento divenuto estensione del suo corpo.

Diventa intanto deejay per le feste degli amici, mentre continua a prendere lezioni di sassofono e ad abbinarlo alla musica elettronica. Sotto la guida del maestro Marco Intoppa, inizia a specializzarsi nell'arte dell'improvvisazione, mettendola in pratica attraverso le prime serate in pubblico con il progetto LuceOpaca Electronics Music e facendone la sua caratteristica principale. E ora, tra una lezione e una esibizione, è arrivata anche la grande occasione.

«È successo tutto per caso. Un mio amico, il dj romano Andrea Persico, mi ha detto che stavano cercando un sax per un progetto, non garantendomi però che mi avrebbero preso. Ho mandato racconta alcune mie registrazioni e invece mi hanno scelto. Non so se per simpatia o bravura, ma è successo». Fatto sta che è entrato a far parte del gruppo di 50 professionisti che hanno creato un brano per raccogliere fondi in favore delle terapie intensive italiane, reparti di trincea nella battaglia contro il Covid-19.

Il brano “Future Kids” è ideato da Ancestrale A&M e Jean Marie, sostenuto dalle label Sony Music Italy /Mind The Floor. e vanta una collaborazione con Snoop Dogg. Il pezzo ha il contributo di moltissimi artisti: Aloisi, Andrea Imberti, Avp, Barletta, Daddy Russell, Dj Frenz, Dj Natale, Dj Tilo, Emdies, Frami, Giulia Rama, Guz Hardy & J Luke, Jean Marie, Joe Bertè, JP Sax, Lil Van, Luna Palumbo e tanti altri.

Da venerdì 18 dicembre il brano sarà disponibile su YouTube e il 25 dicembre su Spotify. Intanto, si può sostenere la causa sulla piattaforma GoFundMe.

Ultimo aggiornamento: 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA