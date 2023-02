Martedì 28 Febbraio 2023, 16:57

Dopo i disegni di Michelangelo e i falsi nell'arte, arriva nel capoluogo una mostra a cura dell'assessorato alla Bellezza, di cui è titolare il sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi.

Protagonista dell'esposizione, la pittrice ucraina Maria Prymacenko (1909-1997) le cui opere 15 tele saranno esposte dal 7 marzo al Museo dei Portici (accesso da piazza del Plebiscito) di palazzo de Priori. Le creazioni della grande artista, che con la loro forza espressiva hanno ispirato Pablo Picasso e Marc Chagall, saranno poste in dialogo con i dipinti di Bonaria Manca, la pittrice-pastora che scelse Tuscania, nella mostra "Se so ricamare, saprò anche dipingere. L'infanzia senza fine di Prymachenko e Bonaria Manca". Fino al 4 giugno 2023 il museo dei Portici ospiterà le opere provenienti dal Museo Shevchenko di Kiev, e una selezione di opere di Bonaria Manca della sua Casa museo.

L'artista ucraina risulta la maggiore esponente della pittura popolare e dello stile naif del proprio Paese (avrebbe realizzato circa 5mila opere, non solo pittoriche). La sua figura è stata portata alla ribalta delle cronache, a causa della guerra in atto in Ucraina. Soprattutto per la perdita di 25 sue opere a seguito della distruzione del Museo di Storia locale nella città di Ivankiv.

L'esposizione di Viterbo è in collaborazione con il Mart (Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto). Nonostante Prymachenko non sia mai uscita dal suo Paese, e abbia vissuto per quasi novant'anni nella natale Bolotnja, le sue opere sono diventate famose in tutto il mondo. Soprattutto per la serie dei Girasoli. A partire dagli anni 30 del secolo scorso, i suoi lavori vennero presentati dapprima a Kiev, poi a Mosca, Leningrado (oggi San Pietroburgo), Varsavia, Praga, Sofia, Parigi per arrivare fino a Montreal. Nel 1937 l'artista ricevette la medaglia d'oro all'Esposizione universale di Parigi.

Nel 1966 viene insignita del maggior riconoscimento nazionale, il Premio "Taras Hryhorovych Shevchenko"; qualche anno dopo alcune sue opere vengono scelte per un'esclusiva serie di francobolli. Dopo la morte, l'astrologo Kiym Curjumov le intitolò un pianeta (1998). Nel 2009 l'Unesco la sceglie come artista dell'anno; mentre la città di Kiev le dedica un viale (ex viale Lichacev).

«Esponente della pittura naif si legge nel catalogo della mostra di Trento - erede di una tradizione folcloristica secolare che affonda le proprie radici nell'arte paleolitica, Maria Prymachenko ispirò grandi artisti come Picasso, Matisse e Chagall. Con il suo stile riconoscibile, vivace, immediato è stata amata da più generazioni che dalla prima metà del Novecento hanno contribuito a costruirne il mito. E' instancabile: ricama, disegna, dipinge, decora ceramiche; si stima che nella sua carriera abbia realizzato cinquemila opere».