Movida osservata speciale nel primo fine settimana post stretta imposta dall’ordinanza del ministro Roberto Speranza che, insieme alla chiusura delle discoteche fino al 7 settembre, impone l’obbligo della mascherina dalle 18 alle 6 nelle aree esterne in cui, per ragioni fisiologiche, la distanza di sicurezza di un metro non può essere garantita. Una carta da giocare necessaria per contenere l’avanzata del virus, preoccupante e rischiosa, l’ha definita l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato nella mattina di ieri. E che mette sotto la lente d’ingrandimento, piazze, vie e aree all’esterno dei locali: dove bicchiere in mano e chiacchiere spalla a spalla sono abitudini improbabili da stroncare.Comune, forze dell’ordine e Prefettura stanno monitorando la situazione: assicurano che uomini e mezzi saranno potenziati per garantire il rispetto delle regole. E pure i gestori dei locali, a cominciare da quelli della culla della movida viterbese nell’enclave di San Pellegrino, hanno deciso di fare la loro parte. Una nuova accelerata dopo che da maggio, caduto il lockdown, alcuni baristi e ristoratori avevano costituito una sorta di mini consorzio per garantire il distanziamento attraverso un servizio di security, condiviso e autofinanziato, nel fine settimana.«Ci rendiamo conto che la situazione è molto seria e non possiamo permetterci il lusso di sbagliare ora – spiega Manfredi Samperi, titolare del 77 tra i locali simbolo della movida viterbese - Il nostro esterno sarà a disposizione solo ed esclusivamente per l'orario dell'aperitivo e verrà di nuovo smontato all'ora di cena. Serviremo, come già facevamo, solo persone dotate di mascherina (a chi si presenterà senza ne verrà fornita una) e ogni volta inviteremo a mantenere la distanza di sicurezza e ad evitare nella maniera più assoluta abbracci e strette di mano».Linea condivisa anche all’esterno delle mura: «Far rispettare le regole non è sempre facile, a volte è capitato anche di dover alzare la voce – spiega Francesco Ruiu, titolare del bar Xo di via Garbini -. Ben vengano i controlli, il momento è delicato e lo vediamo ogni giorno di più. Serve responsabilità e buon senso da tutte le parti».Nel discorso, oltre a quella sanitaria, si inserisce anche la motivazione economica. Per i trasgressori la multa è di 400 euro che, a pioggia, cade sui locali per i quali il rischio, oltre all’identica ammenda, si aggrava con la possibilità dei sigilli per cinque giorni estendibile dalla prefettura fino a un mese. Una mazzata con i conti che faticano a tornare e perdite che si aggirano tra il 30% per i più fortunati fino al 60%.