Segnali di risveglio per la movida. Ma di ulteriori deroghe orarie per ora non se ne parla. La proposta messa sul tavolo dai gestori di San Pellegrino, all’indomani della riapertura dei cancelli, di una mezzora extra dal lunedì a al giovedì per rientrare delle perdite dei due mesi di chiusura è stata rispedita al mittente.«Sostenere il mercato e aiutare gli imprenditori è la missione che ci siamo dati come amministrazione – spiega l’assessore Alessia Mancini –. A oggi però non esistono le condizioni per ulteriori concessioni». Da una parte le norme imposte dal protocollo sanitario, dall’altra le richieste dei residenti ai quali l’assessore chiede uno sforzo e più comprensione.In queste settimane abbiamo tenuto alta l’attenzione, i gestori sono stati esemplari – continua - Si sono dotati di una security propria e hanno messo in campo tutte le forze necessarie per garantire il rispetto delle regole. La dimostrazione è che non sono arrivate segnalazioni. Non credo esista un ‘caso’ movida. Sono d’accordo invece sul fatto che serva maggiore tutela del decoro urbano. Un problema che esiste e al quale stiamo cercando di portare una soluzione».Parole che non bastano ai residenti che hanno mal digerito i primi venti giorni di semi normalità e, da subito, sono tornati a chiedere controlli durante tutto le ore notturne. La prima proposta, quella di una postazione fissa a Piazza san Carluccio non è stata esclusa da Palazzo dei Priori. A mancare però sono gli uomini e i mezzi. «Il servizio dei vigili urbani si conclude alle 21 – ammette Mancini –. Serve trovare altre vie, con il sindaco Arena stiamo lavorando a un piano che possa accontentare tutti».Un quadro più chiaro potrebbe uscire dopo l’incontro tra l’assessore al centro storico Laura Allegrini e un gruppo di residenti del quartiere medievale in programma nel pomeriggio di giovedì. Tra i tanti temi da trattare: pulizia urbana, con la derattizzazione promessa e mai eseguita, il nodo controlli e, probabilmente, la questione sollevata dal comitato di via cardinal La Fontaine per il ripristino del palazzo crollato in via del Gonfalone. Questioni che stanno a cuore anche ai commercianti.«In una città le cose vanno bene se tutti ci diamo una mano – spiega Filippo Palumbo del Magnamagna wintergarden – gli affari sono in ripresa, per recuperare il terreno perso ci vorrà un po’ ma come inizio non è male. Adesso meno che mai serve unità: le divisioni sono il vero argine da superare».