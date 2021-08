Era morto da 10 giorni, la polizia locale allertata dai vicini di casa per il cattivo odore

Mercoledì 4 Agosto 2021, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 17:47

Un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Viterbo, in via del Ponticello, in pieno centro storico. Si tratta di Sante Ciula, classe 1955. I primi ad accedere sono stati gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Mauro Vinciotti.

A far scattare l’allarme sono stati gli abitanti della zona. «Siamo stati chiamati dai residenti – dice Vinciotti – per via del cattivo odore che usciva dal piano terra dell’edificio. Tanto che siamo dovuti entrare con i respiratori. Abbiamo trovato una persona mummificata, morta da almeno 10 giorni».

Sembra che l’uomo avesse problemi di salute: potrebbe trattarsi di una morte naturale. «Non abbiamo trovato segni sospetti, anche se è necessario l’intervento del medico – continua Vinciotti - per fare gli accertamenti prima di rimuoverlo, come disposto dal sostituto procuratore Stefano D’Arma».

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.