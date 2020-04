Viterbo, e' morto il decano dei vigili urbani Pantaleo Spagna

E' morto Pantaleo Spagna, l'ex maresciallo dei vigili urbani di Viterbo, aveva 92 anni. È deceduto ieri sera alle 20.30 nella Rsa di Villa Benedetta, nel capoluogo, per cause naturali.



Il decano dei vigili urbani era molto apprezzato un città: per anni ha portato avanti una grande opera di divulgazione, accompagnando tante delegazioni in visita a Viterbo per conto del Comune. Nonostante fosse da tempo in pensione, è ancora oggi nella memoria dei tanti cittadini viterbesi.

Ultimo aggiornamento: 11:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA