Trovato morto fuori dal night al Poggino: mistero sulle cause del decesso di un 45enne

Giallo nella scorsa notte al Poggino, area artigianale e commerciale di Viterbo nord. Un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita appena fuori da un locale notturno.

L'uomo, C.C. residente al quartiere Pilastro e con precedenti, è stato trovato senza vita quando è scattato l'allarme. Una volta arrivati i soccorritori per il 45enne, riverso a terra, non c'era più nulla da fare. Ignote al momento le cause del decesso,: dai primi riscontri l'uomo non presentava segni di colpi o lesioni sul corpo.

Sul posto hanno svolto accertamenti i carabinieri del comando provinciale. Il magistrato ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia.