Incidente sul lavoro: si ribalta trattore, muore un anziano. Inutili i soccorsi

Un uomo di circa 80 anni è morto, questa mattina, in un incidente agricolo che si è verificato nel comune di Viterbo. L'uomo stava lavorando con un mezzo agricolo in un suo appezzamento di terra. in località

Tobia, sulla strada Montigliana, quando il trattore si è ribaltato.



L'anziano è stato scaraventato prima a terra per poi rimanese schiacciato dal mezzo. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e gli operatori del 118. che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Per l'uomo, però, non c'era piùnnulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 15:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA