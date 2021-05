Auto finisce sotto un trattore a Castel d'Asso: morto giovane di 29 anni. bomber di calcio

Tragico incidente alle porte di Viterbo, nella zona termale di Castel d'Asso. Un'automobile si è scontrata con un mezzo agricolo con rimorchio, ad un incrocio, che nell'impatto si è ribaltato finendo per travolgere la vettura uccidendo sul colpo il guidatore.

Il giovane a bordo dell'auto, Federico Gentili di 28 anni di Oriolo Romano, era a Viterbo per un incontro con alcuni ex studenti dell'Università della Tuscia. Un ragazzo molto attivo anche nello sport: ha giocato come attaccante nelle squadre di calcio di Tolfa, Canale Monterano, Nepi e nell'ultima stagione a Fidene.

Il trattore è rimasto bloccato. L'incidente si è verificato poco dopo le 13 all'incrocio tra strada Montarone e quella di Ponte del Diavolo, non distante dall'ingresso delle Terme dei Papi. La vittima era a bordo di una Alfa Mito bianca. I vigili del fuoco del comando di Viterbo sono stati impegnati a lungo nella difficile operazione del recupero della salma, utilizzando anche un'autogru per sollevare il pesante rimorchio, che era carico di letame.

